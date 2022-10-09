إيطاليا.. المهاجرون المسلمون يتجاوزون نسبة 29% من الأجانب


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 06:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - كشف تقرير إيطالي عن الهجرة أن المسلمين يمثلون أكثر من 29% من الأجانب المقيمين في البلاد.


وقال التقرير الجديد حول الهجرة الذي أعدته منظمة "كاريتاس" ومؤسسة "ميغرانتِس" التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، وتم تقديمه في روما الجمعة، إنه "مع أخذ الانتماء الديني للقصر بعين الاعتبار أيضا، تشير التقديرات إلى أن المواطنين الأجانب المسلمين المقيمين في إيطاليا حتى 1 يناير 2022 بلغ 1.5 مليون شخص، أي بنسبة 29.5% من إجمالي عدد المواطنين الأجانب.

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وأفاد التقرير أن الرقم ارتفع مقارنة بالعام الماضي، عندما كانوا أقل من 1.4 مليون وبنسبة 27.1%.

وذكرت النسخة 31 من التقرير، أن معظم هؤلاء المهاجرين هم من المغاربة، الألبان، البنغال، الباكستانيين، السنغاليين، المصريين والتونسيين.

وفي المقابل انخفض عدد المواطنين المسيحيين من الأجانب المقيمين في إيطاليا إلى أقل من 2.8 مليون نسمة، مقارنة بنحو 2.9 مليون العام الماضي.


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