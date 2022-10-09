الجزائر.. تبون يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 07:18 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيانها مساء يوم السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يوم الأحد.


وذكرت الرئاسة في بيانها أن الاجتماع الاستثنائي سيخصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

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