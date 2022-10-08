الدعاء المستجاب من منظور المسلم المعاصر

محمد الحمّار





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إنّ الملايين بل عشرات الملايين بل المليارات من المسلمين يمارسون الدعاء بالليل وبالنهار، بالغُدُوّ والرَّواح. فيهم من يدعو الله العلي الجليل ابتغاء قضاء حاجة شخصية كالشفاء من مرضٍ أو تسديد دَين أو تحقيقِ رغبةٍ ما. وفيهم من يقصده جلّ وعلا بدعاء جماعي كالذي بمناسبة صلاة الاستسقاء أو الذي يتمّ قبل القيام لأداء صلاة الجمعة. ولئن كان من العسير حصرُ مدى حصول الاستجابة لدى الداعي الشخصي فإنّه بالإمكان رصدُ خطٍّ عام لمدى تَحققِ الأدعية الجماعية.في هذا السياق، يُلاحَظ أنّ المسلمين ما انفكوا يدعون نفس الدعاء على امتداد السنين والعقود بل القرون دونما رؤية رغبتهم مُحقَّقة في الواقع. والحالة تلك، حين يتساءل المسلم أو يسأل عمّا عسى أن ينقصَ الدعاءَ كي يكون مستجابا، فهو قد لامسَ موضوعا مُحرّما. بينما ليس الأمر مَدعاة للتحريم طالما أنّ كل مسلم يعلم علم اليقين أنْ لا أحدَ غير الله مجيبٌ للدعوات وأنْ لا أحدَ من عباده بقادرٍ على اختيار الاستجابة أو التنبّؤ بها، وبالتالي فإنّ تناولَ هذا الموضوع، بالمُلامسة أو حتى بالتعمق فيه إنما هو مناولة تتجاوز الدعاء لتبحث في ما هو أعلى رتبة، أقصد الإيمان، باعتبار هذا الأخير يشمل الدعاء (كما سأبيّن بأكثر تدقيق أسفله). هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية فانّ تناول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون سوى غوصا في الجانب من مجال النشاط الذي ميّزَ الخالقُ به الإنسانَ بصفنه مُخَيَّرا، حيث إنه لا يجوز لنا في المقابل الخوضُ في تسيير الخالق لِخلقِهِ.إذن، حريّ بنا أن نفترض أنّ للداعين دورٌ ومسؤوليةٌ في صياغة الدعاء حتى يُوفروا لأنفسهم الأرضية الطيبة التي قد تجلب لهم الاستجابة، بالتالي لا مفَرّ من افتراض أنّهم لم يضطلعوا بهذا الدور ولم يكونوا في مستوى هذه المسؤولية، ما تسببَ في غياب الاستجابة أو في نَدرتِها أو في تأخرها. في هذه الدراسة سوف أَعرض أوّلا عيّنتين اثنتين من أدعية (جماعية) غير مستجابة، ثمّ أتولى التحقيق في أصناف الداعين عموما عسى أن أتوَصل إلى تحديد الدور والمسؤولية المشتركَة بينهم مع التعرف على أسباب تعَطُّل الاستجابة ومن ثمَّة استعراض مُخلفات الفشل "الدُّعائي" في المجتمع وطريقة معالجة المجتمع نفسه بنفسه منها.هنالك اثنان من الأدعية وُلدنا عليهما وقد نتوفى عليهما: رؤية بلاد العرب والمسلمين متّحدة، والحضور في موكب استقلال فلسطين. ما عدا هذه الشجرة ذات الجذعَين فالبقية الباقية من الأدعية، مهما كانت أهميتها، تُعتبر أغصانا. أما الدعاء من صنف "أن يعيش الشعب التونسي في كَنَف الحرية والكرامة أبَدَ الدهر" فلَم نَعُد ندري إن هو فرعٌ أم جذعٌ. في الأصل لا يهمّ إن كان هذا أم ذاك لأن الأهمّ في موضوع عدم تحقق الأدعية أنّ الشجرة بتمامها وكمالها، من جذورها إلى فروعها ومرورا بجذعَيها متعطشة لمادة الرّيّ: المنهاج.فعلاً، ما يُعوِزُ عمومَ المسلمين لكي تتحقق أمانيهم ويُستجاب لأدعيتهم إنما هو المنهاجُ، لكن ما هي أصناف هؤلاء المُخِلين في حقّ الدعاء؟ ثم أيّ منهاجٍ هذا الذي يُعوزهم؟ ينقسم هؤلاء إلى صنفين اثنين بالنظر إلى الموقف إزاء الدعاء، واحدٌ محافظٌ قائلٌ بالدعاء وبأنّه يجلب التقدم والازدهار ولكنّ هذا الصنف لا يدري أنّ للمسلمِ دورٌ ومسؤوليةٌ في الأمر، وآخر قد يقول بالدعاء وقد لا يقول به لكنه لا يؤمن بوجود أية علاقة بين الدعاء وبلوغ التقدم أي لا يؤمن بأنّ الدعاء يحقِّق التقدم. فالموقفان جديران بنفس القَدَر من الاهتمام والبحث (مع أنّ موقف الصنف الثاني هو الأعسر لأنّ مؤيديه يضُمّون من يؤمن ومن لا يؤمن بينما مقاربتنا في هذه الدراسة تشترط الإيمان).على أية حال يوجدُ قاسم مشترك بين من يؤمن ومن لا يؤمن إزاء موضوع الاستجابة من عدمها ألا وهو الفشل في الاضطلاع بالواجب المنهجي وما تَسبّب فيه من أثر سيء على المجتمع بأكمله كما سنرى لاحقا. وإذ يختلف الصنفان في علاقةِ كلاهما بالدعاء فانّ هذا الاختلاف لا يمنع التقاءهما في نِزعتِهِما المفتقِرة للمنهج. فالفرق بينهما هو أنّ الصنف الأول يُعَدّون من هواة التفكير السحري أي أنهم يتميّزون بفقرٍ مُدقَع في تدعيم الدعاء بالعمل وهو ما يخالف صريحَ قوله عزّ وجَلّ "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دعا إِلَى اللَهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ" (فُصلت: 33)، وبالتالي فإنهم يخالفون المنهج الضروري لتحقيق التقدم والارتقاء، الذي من مزاياه الوصلُ بين الدعاء والعمل وذلك بفضل المكانة التي يحظَى بها القلب لدى المؤمن بصفته وعاءً للإيمان مثلما وضّح ذلك الحسن البصري في أَثَره الشهير "ليسَ الإيمان بالتمنّي لكن ما وَقَرَ في القلب وصَدّقه العمل".بينما الصنف الثاني وهُم الرافضون لأية علاقة بين الدعاء وحُدوث التقدم فيتميّزون بموقفٍ مُملَى عليهم من طرف ما يمكن تسميته "الاستبداد الحداثي" وهو الموقف المتضمن لِمَقولات من قَبيل "إذا لم تحرز بلداننا على التقدم المنشود الذي يُخَوِّل لها اللحاق بركب الحضارة فذلك مَرَدُّه الدين أفيون الشعوب". هكذا بتحميلهم الدين وِزرَ التخلف جزافا، يكون الرافضون لعلاقة الدعاء بالرقيّ والازدهار لهُم أيضا تفكيرهم السحري فيتساوَون مع منافسيهم في الرداءة. بل إنهم يفوقون خصومَهم أصحاب الموقف الآخر في الرداءة بهروبهم إلى الأمام وذلك باتخاذهم العلمَ عبادة. فِعلا، إنّ غُلوّهم في تمجيد العلم دونما إسهام حقيقي في التقدم العلمي يُعَدّ توجُّها غير علمي بالمرة. إنه التظاهر بالعلم، أو التعالم scientisme. هكذا ينطبق على هؤلاء الحداثويين ممن سمّاهم محمد الطالبي "انسلاخِإسلاميين" المَثل الشعبي "جا يطُبّها، عْماها". وهكذا يكونون قد أحدَثوا لأنفسهم تفكيرهم السحري الجنيس، غيرةً من أصحاب التفكير السحري الأصلي ومُماهاةً لهم في توليد الرداءة. وإلاّ هل أنّ العلم بِلا إيمان علمٌ؟إنّ هذا الموقف الثاني، المتجنّي على الإيمان بصفته على الأقل مَعطًى انطروبولوجيا أساسيا، والمتجنّي على الدعاء بصفته رافدا مركزيا للإيمان، هذا الموقف هو الذي ترَبّى عليه جيلُ الاستقلال والذي يليه ممّن كانوا يُرَددون أنشودة "بالعلم والعمل فرحةُ الحياة". فهَل انبثقت عن ذاك التمشي الموغل في الحداثوية والتعالم دولة قوية ومجتمع كادح وسعيد واقتصاد مزدهر وهوية ثقافية ضاربة في الهوية الكونية؟ لا أعتقد أنّ ذلك قد حصَل.الذي حصلَ هو أنّ موقف كِلا الصنفين الاثنين من أصحاب التفكير السحري بِطِرازَيه الاثنين، من بين عواملَ أخرى، قد أثّر في المجتمع بشكل سلبي وأنّ هذا التأثير قد منعَ بلدَنا من تحقيق نهضة شاملة من شأنها ضمان الشعور لدى المواطن المؤمن بأنّ أدعيته كانت في مَحَلها أي أنّها حظِيت بالاستجابة الربانية. أمّا التأثيرات السلبية الناجمة عن عدم الاهتداء إلى اختيار المنهج الصحيح أي الذي يتناسب مع حاجة الإنسان والمجتمع المسلمَين، ألا وهي حاجة الوَصل بين الدعاء والعمل عبْر القلب، فتتمثل في كَون صاحب الدعاء بات َفي وادٍ وعملُه في واد ثانٍ، دينُه في واد وعيشتُه في واد ثانٍ. هكذا، فالتناقضات تتراوح بين مَشهد المسلم الذي يدعو خيرا ويفعل شرا ومشهد السياسي الذي يُشدد على ضرورة العمل على القطع مع تبعية بلده الاقتصادية للبلدان القوية مع أنّ سياساته تدفعُ بِبَلده دفعًا في أحضان الأجنبيّ، مرورا بمشهد هؤلاء الذين يُصَلون ويحجون لكنهم موغِلون في أصناف الفساد العديدة والمختلفة من غشّ وارتشاء ومحسوبية واحتكارٍ وتهريب للسلع وما إلى ذلك من سلوكيات مشينة وخطرة على المجتمع كله.كيف يمكن مساعدة المسلمين على استرداد القدرة الفطرية، وبِمنهجٍ صائب، على سدّ الثغرة بين الدعاء والعمل؟ لكي يتسنى لنا ذلك، لا بدّ من اعتبار أربعة عناصرَ في تفسيرنا للإشكالية. أولا وبالذات، وضعُ الدعاء في إطاره العام ألا وهو الإيمان، إذ أنّ الدعاء من الإيمان. ثانيا، التعويل على ما جاء في تفسير الحسن البصري لـ"الإيمان" وعلى الدور الأساسي لـ"القلب" في عملية "تصديق" الإيمان عبرَ "العمل". ثالثا، إقحام مجال اللسان واللغة والكلام على أساس أنّ الدعاء كلامٌ. رابعا، الإسهام في إخراج الدعاء من بَوتقة الواجب النظري الصِّرف وإنزاله أين أمَرَنا الإسلام أن يكون أي في بَوتقةٍ تُساوي بين النظري والتطبيقي ألا وهي بوتقة العبادة بناءً على ما وردَ في حديثه صلى الله عليه وسلم بأنّ "الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَة".إذَن لا أعتبر قطُّ أنّه بإمكاننا تفسير كيف يكون الدعاء مستجابا، معاذ الله، وإنما الذي في مقدورنا تفسيره هو كيف يكون "الإيمان "عاملا أساسيا في تنشيط "العمل"، آخِذِين لهذا الغرض "الدعاء" نموذجا من "الخطاب" (من الناحية الألسُنيّة) عسى أن يتبيّن لنا من خلال هذا النموذجِ المنهجُ الأشملُ والأوسعُ، منهج "تصديق" الإيمان بواسطة "العمل". في خُطوة أولى، نُعرّف الدعاء بأنه رغبة ناجمة عن الإيمان ومترجَمة إلى كلام يستهدف الحصول على واقع. ثم نستنتج أنّ بإمكان الكلام أن يصبح واقعا شريطةَ أن يكون الكلام "فعلا" (أي أن يكون "عملا"، وهذا توظيف منّا لِلنتيجة التي آل إليها علم اللسانيات التداولية :pragmatics"الكلامُ فعلٌ" speech is act). في خُطوة ثانية نُعرّف الواقع بأنه مادة ملموسة نجمَت عن عملٍ متمثلٍ في تفعيل الكلام، من بين أفعالٍ أخرى. ثم نستنتج من التعريفَين الاثنين مُجتمِعَين من جهة أولى أنّ على قدرِ العناية بالكلام والخطاب واللغة، ما تزدادُ إمكانيات تغيير الواقع عبر الكلام، ومن جهة ثانية أنّ على قدر العناية بالدعاء، بناءً على أنه كلام وخطاب ولغة، ما تقوَى فُرصُ تغيير الواقع عبر الدعاء، ومن جهة ثالثة أنّ بقدر ما "يَقِرُ" (بمعنى يقعُ ويسكنُ) الإيمان في "القلب"، ما ينتبِهُ المؤمن إلى ضرورة تفعيل كلامه وخطابه ولغته بشكلٍ يضمن له تحويل ذلك الإنتاج اللساني إلى فعلٍ و"عمل" منتِجٍ لـ"واقع". في المقابل، نستنتج من جهة رابعة أنّ انكباب المؤمن على تغيير الواقع نحو الأفضل عبر الكلام والعمل، إذ يعني تدعيما لإيمانه وإرضاءً لله، فلا يعني أنّ المؤمن هو مَن يستجيب لدعائه بنفسه، معاذ الله، وإنما يعني أنّ تحويل الواقع إلى واقع أفضل قد يُسَهل على المؤمن نَيل رضا الله عليه لِجِهةِ إيمانه به والعمل بناءً على إيمانه وبالتالي يؤهله لنيل الاستجابة لدعائه من عند الله بصفةِ الاستجابة غيبا لا يعلمُ سرَّه إلا الله عزّ وجَلّ.نَخلصُ في ضوء هذا إلى أنّ مسألة تَحقق الأدعية، فردية كانت أم جماعية، أو عدمَ تَحققها ليست فقط مسألة غيبية يحسمها الخالق سبحانه وتعالى ولكنها في جانب هام منها متعلقة بالحرية التي وهبَها الله لعباده والتي تُخَوّل له أن يكون في نفس الوقت مستسلما لمشيئة الله (مسيَّرا) ومتحَكّما بجانب من مصيره (مُخَيَّرا). وهذا يعني من جهة أنّ أسباب تَحققِ الدعاء تعود في بُعدها البشَري إلى إتقان المؤمنين لِعملية الدعاء بِما يُرضي إيمانهم. كما يعني من جهة ثانية أنّ أسباب تَحقّقِ الدعاء تعود في بُعدها الميتافيزيقي إلى استجابة المَولى سبحانه وتعالى للمؤمن الذي أتقن دُعاءَه.إن تناول مسألة إتقان الدعاء متصلة بضرورة العمل على تقليص طغيان الجانب النظري على الجانب التطبيقي في المجتمع المسلم. هذا يعني أننا، مع التذكير بالعيّنات من الأدعية الجماعية غير المستجابة التي قدّمناها آنفا، نفترض أنّ الشروط التي حددها الحسن البصري (إيمان فَوَقرٌ في القلب فتصديق بالعمل) ليست مُلبّاة في المجتمع المسلم المعاصر بما يكفي لنَيل رضا الله على أصحابها والاستجابة لدعائهم. الآن فلنَتَثبت في الأمر لنرى هل أنّ هذا الفشل في أداء الدعاء (أي بقاؤه مختَزلاً في الكلام دونما وقرٍ في القلب وتصديقٍ بواسطة العمل) يعود فعلا إلى غلُوّ ثقافةِ مجتمعِ المسلمين في المنحى النظري على حساب المنحى التطبيقي. في واقع الأمر ترى المؤمنَ يأخذ التعاليم الربانية مِن قِيَمٍ كالإحسان والأمانة والصدق والإخلاص وغيرها ومِن حثٍّ على أداء أفعال مثل الزكاة والصدقة والإنفاق وغيرها مما وردَ في القرآن، يأخذها على أنها مُطبّقة بعدُ من قِبَلِه أي أنه يسردُ الدعاء المأثور الذي حفِظهُ عن ظهر قُلب، أو يقرأُه من كُتيّب، أو يزُكيه حين يستمع إلى الإمام وهو يتلوه، يفعل ذلك بلا وَعي بدورِه المتمثل في مناولة الدعاء قلبا وقالبا ودون أن يسأل نفسه إن كان يمارس تلكم الأعمال المنصوص عليها في كتاب الله، إن كان يمارسها في غير موضوع الدعاء وفي غير بوتقة الدعاء لكي تتوفر لديه الآثار الإيجابية لتلك الممارسة حين يتضرع إلى ربه بالدعاء، ودون أن يحاسب نفسه بخصوص تطبيق تلكم التعاليم بلا مطالبة للجزاء لكي يأتيه الجزاء حين يتوسل إلى ربه بالدعاء.لكي يكون دعاءك الطامع في تعميم الخير لأسرتك ولبلدك صادقاً، لا يكفي أن تعلم أنّ فعل الخير كإطعام مسكين أو إسعاف مريض يجلب لك رضا الله وتُجازَى عليه في الآخرة، بل لا بدّ أن تكون على أُهبة للقيام بمثل تلك الأعمال لفائدة غيرك (وهي مرحلة "الوقر في القلب"). كما أنه من الأرجح أنك مطالب بأن تكون قد قمت فعلا بمثل تلك الأعمال الخيرية لكي يكون دعاءك ليس فقط صادقا لكن أيضا مستجابا. بالمِثل، لكي يكون دعاءك صادقا ومستجابا بأن يتم القضاء على الرشوة والفساد بأنواعه في مجتمعك، من المنطقي أنك مُطالب بأن ترفض دفعَ رشوة لشخص مقابل إسدائه خدمة لصالحك.في المحصلة، يمكن أن نَخلص إلى أنّ العمل من أجل نيل الاستجابة ليس مفصولا عن العمل المستدام من أجل إرضاء الله عموما بفعل الخير حتى لو لم ينوِ المؤمن دعاءً، حتى لو لم يُلقِ دعاءً بالشكل المنظم والمعلوم، حيث إنّ الدعاء عملٌ وعملية ومسار وليس إلقاءً موقوتا، والعمل المستدام إنما هو دعاء مستدام، ونتيجة هذه الاستدامة هي رضا الله كما جاء في قوله تعالى "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة:105). كما نَخلص إلى أنّ ثقافة المجتمع المسلم لا بدّ أن تكون متطورة في المجال التطبيقي بشكلٍ يسمح للداعي أن يتمثّلَ لا فقط فحوى الدعاء بل أيضا وبالخصوص فحوى الدين كله، وإلا فستبقى درا لقمان على حالها وسيَفنى المجتمع بسبب استفحال داءٍ مزدوج يُصيبه بالتناوب بين الحقبة التاريخية والأخرى، وهو الذي وصفَه 'إيمانوال كانت' وحذّر الإنسانية كافة من مغَبّة الإصابة به، وذلك بقوله "نظريةٌ بلا تطبيق فَراغٌ، وتطبيقٌ بلا نظرية عَمى". اللهم قِنا شرّ عمى القلب وشر فراغ العقل، وألهِمنا خيرات القسطاس المستقيم.