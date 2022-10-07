منح جائزة نوبل للسلام للبيلاروسي أرليس بيالباتسكي ومنظمتين روسية وأوكرانية


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 11:19 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، عن منح جائزة نوبل السلام للبيلاروسي أليس بيالباتسكي ومنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، عن عام 2022.


وفي عام 2021، أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، عن منح ماريا ريسا من الفلبين، وديمتري مراتوف من روسيا، جائزة نوبل للسلام، لدورهما في الدفاع عن حرية التعبير.

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وكان مدير معهد أوسلو لأبحاث السلام هنريك أوردال، قد أشار في وقت سابق لإذاعة "إن آر كي"، إلى أنّه "من المحتمل أن نكون أمام جائزة تشير بطريقة ما باتجاه أوكرانيا".

وقالت لجنة جائزة نوبل النرويجية "الحائزون على جائزة السلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم. لقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضافت "لقد بذلوا جهدا رائعا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة. إنهم يظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية"، بحسب ما ذكرت رويترز.



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