إنزال جوي أميركي شمال شرقي سوريا

وكالات - نفذت القوات الأميركية، الخميس، عملية إنزال جوي في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، وفق ما أكد مراسلنا ووسائل إعلام رسمية سورية.







ونفذت المروحيات الأميركية إنزالا في قرية ملوك بالريف الجنوبي للمدينة.



ووفقا لمصادر أمنية، فقد تم اعتقال شخص وإصابة آخر في العملية، وتأتي هذه العملية لملاحقة أفراد مطلوبين للقوات الأميركية، علما بأن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الموالية لواشنطن.



ومن جانبه، أكد التلفزيون الرسمي السوري عملية الإنزال الجوي الأميركي، مشيرا إلى سقوط قتيل.



