برنت يقترب من 94 دولارا بعد قرار أوبك+ وبيانات أميركية مخيبة


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 08:09 قراءة: 1 د, 6 ث
      
وكالات - صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الخميس بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.


وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض، بحسب وكالة "رويترز".

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وقالت السعودية إن تخفيضات الإنتاج، التي تعادل نحو اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية، جاءت ردا على رفع معدلات الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.

التغير في الأسعار

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.45 دولار للبرمل بحلول الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 87.78 دولار للبرميل بمكاسب بنحو 2 سنت أميركي.

الرد الأميركي

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر".

وقال البيت الأبيض إنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب أزمة أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انخفاض مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا.

وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.

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