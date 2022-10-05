مونديال 2022.. قطر تخفّض ساعات العمل الرسمية


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 19:55 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وكالات - أعلنت الحكومة القطرية الأربعاء، تخفيض ساعات العمل في الإدارات الحكومية، خلال بطولة كأس العالم والفترة التي تسبقها، وذلك تحسبا للاكتظاظ مع وصول أعداد كبيرة من المشجعين إلى البلاد.


وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد بن نويمي الهاجري، في مقطع فيديو نشر على "توتير"، إنه اعتبارا من الأول من نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، سيتم "تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20 بالمائة"، على أن يعمل الباقون عن بعد، مشيرا إلى أن دوام العمل وفق النظام الجديد سيكون من السابعة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا.

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وتستثنى من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

وفي ما يخص القطاع التعليمي، سيقلص دوام الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة بين 1 و17 نوفمبر، ليصبح من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وفق المتحدث.
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وستعطى إجازة منتصف العام الأكاديمي من 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر.

في المقابل، ستمارس شركات القطاع الخاص أعمالها الاعتيادية خلال فترة كأس العالم.

وفي السياق، أكد المتحدث أنه "سيتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال".

وتنتظر قطر تدفق أكثر من مليون زائر خلال المونديال بين 20 أكتوبر و18 ديسمبر.

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