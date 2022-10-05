فرانس برس: الخارجية الأمريكية تؤكد السماح لمواطنها باقر نمازي بمغادرة إيران

وكالات - صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، أنه سمح لباقر نمازي بمغادرة إيران وأفرج عن ابنه المسجون أيضا.





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وقال المتحدث "سمح للمواطن الأمريكي المحتجز ظلما باقر نمازي بمغادرة إيران، وسمح لابنه المحتجز ظلما أيضا، بالخروج من السجن".وفي وقت سابق، خاضت إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة دولة ثالثة، للتفاوض بشأن تبادل سجناء مقابل رفع التجميد عن موارد مالية إيرانية بالنقد الأجنبي.وتطالب طهران بالافراج عما يناهز 7 مليارات دولار مستحقة لها بدل صادرات نفطية إلى سيئول، لكنها مجمدة في كوريا الجنوبية بناء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي في 2018.وجرى الحديث عن إمكان تحرير الأرصدة غداة إعلان الأمم المتحدة أن طهران سمحت للأمريكي من أصل إيراني، باقر نمازي، بمغادرة أراضيها، وأفرجت عن نجله سياماك، المدانين بالتجسس.واعتقل باقر نمازي (85 عاما) المسؤول السابق في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في فبراير 2016، حين توجه إلى إيران سعيا إلى الإفراج عن ابنه سياماك، رجل الأعمال الذي كان قد أوقف في أكتوبر 2015.وحكم عليهما في أكتوبر بالسجن 10 أعوام لإدانتهما بالتجسس. وأفرج عن الأب في عام 2020 من دون أن يسمح له بمغادرة إيران، بينما بقي سياماك في السجن، ويرجح أن الافراج الحالي عنه موقت.