وكالات - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف "الناتو".
موسكو: إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تقرب روسيا و"الناتو" من مواجهة عسكرية مباشرة
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