موسكو: إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تقرب روسيا و"الناتو" من مواجهة عسكرية مباشرة


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 19:04 قراءة: 0 د, 6 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف "الناتو".

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