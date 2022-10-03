"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 06:27قراءة: 0 د, 51 ث
      
تصدر فيلم الرعب الجديد "سمايل" أو "ابتسامة" إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلا 22 مليون دولار.


والفيلم بطولة سوزي باكون وجيسي آشر وكايل غالنر وكال بين، ومن إخراج باركر فين.

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وجاءت المراكز اللاحقة كالتالي:

• فيلم الغموض والإثارة "دونت ووري دارلينغ" أو "لا تقلق يا حبيبي"، تراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني، مسجلا 7.3 مليون دولار.
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الفيلم بطولة فلورنس بيو وهاري ستايلز وأوليفيا وايلد وجيما تشان، ومن إخراج أوليفيا وايلد.

• كما تراجع فيلم الحركة التاريخي "ذا وومان كينغ" أو "المرأة الملك"، من المركز الثاني إلى المركز الثالث، بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا، ومن إخراج جينا برنس بيثوود.


• جاء الفيلم الكوميدي الجديد "بروس" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 4.8 مليون دولار.

الفيلم بطولة بيلي أيشنر ولوك ماكفارلين ومن إخراج نيكولاس ستولر.

• فيلم الإثارة والخيال العلمي "أفاتار" تراجع أيضا من المركز الثالث إلى المركز الخامس، مسجلا إيرادات بلغت 4.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة سام ورذينغتن وزوي سالدانا وستيفن لانج وميشيل رودريغيز، ومن إخراج جيمس كاميرون.

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