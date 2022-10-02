زيلينسكي يعلن تحرير بلدتين في منطقة خيرسون

وكالات - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات بلاده حررت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين، في منطقة خيرسون شرقي البلاد.





ماذا قال زيلينسكي؟

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• أشار إلى اسمي البلدتين في خطابه المسائي، أثناء توجيهه الشكر لوحدات من القوات الأوكرانية "أدت أداء متميزا على خط المواجهة" وفق تعبيره، لكن لم يتسن التحقق من صحة التقارير حتى الآن.• قال: "أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر تداولا في وسائل الإعلام".• وأضاف: "نجاح جنودنا لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان" من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة الكاملة على ليمان، فيما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع، وربما نقطة انطلاق للتقدم في الشرق وزيادة الضغط على القوات الروسية.ومن جهة أخرى، قال زيلينسكي إن خطف المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا "عمل إرهابي روسي".وكانت الشركة المملوكة للدولة المسؤولة عن المحطة قالت السبت، إن دورية روسية احتجزت إيهور موراشوف، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن روسيا أكدت ذلك.