ألمانيا والدنمارك والنرويج تموّل صفقة شراء 16 مدفعا لأوكرانيا


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 20:49قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أن بلادها والنرويج والدنمارك ستموّل صفقة شراء 16 مدفعا من طراز "Zuzana"، لصالح أوكرانيا.


وقالت لامبرخت: "سنواصل العمل مع الشركاء بشتى الطرق.. في العام المقبل سنكون قادرين على تزويد أوكرانيا بـ 16 مدفعا من أنظمة "Zuzana"، والتي يتم تصنيعها في سلوفاكيا وتمولها ألمانيا والدنمارك والنرويج، بقيمة 93 مليون يورو".

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ودعت لامبرخت إلى استمرار المساعدة العسكرية الألمانية لكييف في إطار "التبادلات الدائرية" مع دول مثل اليونان وسلوفاكيا، مضيفة، "سننسق الإجراءات دائما مع شركائنا".

وأثناء زيارتها لأوديسا يوم السبت، انطلقت صفارات إنذار غارة جوية في المدينة، مما اضطرها للنزول إلى الملجأ مرتين، وفي هذا الصدد، أشارت إلى ضرورة تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
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وقالت لامبرخت: "لهذا السبب من المهم للغاية الآن دعم أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي لتكون قادرة على محاربة هذه الهجمات".

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