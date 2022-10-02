ارتفاع عدد ضحايا مباراة ديربي في إندونيسيا إلى 174

وكالات - ارتفع عدد ضحايا أعمال الشغب عقب مباراة ديربي في جزيرة جاوا في إندونيسيا إلى 174 شخص، من بينهم أطفال، ورجال أمن، وإصابة نحو 200 آخرين.





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وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقا عاجلا بشأن الحادث، كما أصدرت تعليمات بتعليق مباريات الدوري.جاء ذلك نتيجة مشاجرة بين أنصار ناديي أريما وبيرسيبايا سورابايا الجاوي، عقب هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.وقال مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت نتيجة اندفاع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب، بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا، من الملعب على الفور، لكن العديد من لاعبي أريما، الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم.وذكرت التقارير أن أغلب الضحايا، سقطوا عقب إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، على المدرجات التي تشهد زحاما شديدا، وهو مما تسبب في حالة من الذعر بين المشجعين في ملعب كانجوروهان.