إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

وكالات - أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب تصريحات انتقد فيها قاضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.





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وكانت المحكمة قد استدعت مرارا عمران خان في القضية لكنه لم يحضر، وصدرت بحقه مذكرات توقيف.وذكرت الوكالة يوم السبت أن "مذكرة توقيف صدرت بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في إسلام آباد فيما يتعلق بتصريحاته ضد قاضية الجلسات زيبا تشودري ومسؤولين آخرين في تجمع عام في 20 أغسطس في إسلام أباد".وأطلقت السلطات الباكستانية في شهر أغسطس الماضي سراح رئيس الحكومة السابق عمران خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، وأُفرج عنه بكفالة مالية بحسب ما أعلنه مسؤول في حزبه.وقال فؤاد شودري وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب "حركة إنصاف" إن "حكم المحكمة لم يكن متاحا على الفور، لكن خان حصل على الإفراج المؤقت حتى الأول من سبتمبر".وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة "إنصاف" سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.