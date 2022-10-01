القوات العراقية والمتظاهرون يتبادلون رمي الحجارة وقنابل "المولوتوف"


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 17:38قراءة: 0 د, 22 ث
      
وكالات - أظهرت مقاطع فيديو مصورة في العاصمة العراقية بغداد، تبادل القوات الأمنية والمتظاهرين رمي الحجارة وقنابل "المولوتوف" في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين.


ووفقا لمقاطع فيديو، فإن الطرفين يتبادلان على جسر الجمهورية رمي الحجارة، وفي بعض الأحيان قنابل "المولوتوف" المصنعة يدويا، بالإضافة إلى استخدام القوات العراقية لبنادق معروفة باسم "بنادق الصيد".

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وتنشط عمليات تبادل العنف على جسر الجمهورية الذي يفصل بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء الحكومية التي يسعى المتظاهرون إلى الوصول إليها.


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