أردوغان يقاضي نائبا ألمانيا

وكالات - قال محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تقدم بشكوى قضائية ضد النائب الألماني الذي وصف الزعيم التركي بـ"جرذ المجاري".





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وأكد مصطفى كابلان لوكالة "أسوشيتد برس" ما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، وقال إنه تقدم فعلا بشكوى ضد المشرع الألماني البارز وولفغانغ كوبيكي، بتهمة التشهير.ووفق "دير شبيغل" فإن شكوى كابلان تفيد بأن تصريح كوبيكي عضو الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في ألمانيا، "ينتقص من شأن الشخص المعني" و"هجوم غير قانوني على شرف الغير".من جانبه صرح كوبيكي لوكالة الأنباء الألمانية بأنه غير مهتم بالدعوى القضائية.وانتقدت الحكومة التركية بشدة تعليقات كوبيكي التي أدلى بها خلال حدث انتخابي.واستخدم كوبيكي مصطلح "جرذ المجاري" في إشارة إلى أردوغان أثناء حديثه عن صفقة هجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.وبحسب رجل القانون سورين غريغوتش الذي تحدث لشبكة التحرير الألمانية "آر أن دي"، فإن كوبيكي معرض لدفع غرامة مالية أو السجن وفق ما تمليه المادة 185 من القانون الجنائي الألماني.وقد تصل مدة السجن إلى خمسة أعوام، حيث أن محامي أردوغان بنى قضيته على أساس التشهير باسم الرئيس التركي.ويُعاقب القانون الألماني على الإهانة بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وإذا كانت الإهانة علنية فقد تصل مدة السجن لعامين، بالإضافة إلى ذلك، وبما أن محامي أردوغان تحدث عن تشهير، فإن النائب الألماني معرض للحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وفق غريغوتش.