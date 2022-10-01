"الديربي" اللندني.. أرسنال يهزم توتنهام ويبتعد بالصدارة

كسب فريق أرسنال "ديربي" شمال لندن، ضد ضيفه توتنهام هوتسبير (3-1) الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





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وحملت ثلاثية كتيبة "المدفعجية - The Gunners" توقيع كل من اللاعبين، لاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي، والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، ولاعب خط الوسط السويسري جرانيت تشاكا، في الدقائق (20، 49، 67) على الترتيب.بينما سجل المهاجم هاري كين هدف "السبيرز" اليتيم عند الدقيقة 31 من ركلة جزاء، في حين خرج زميله المدافع البرازيلي إيميرسون من ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، مطرودا في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.وبذلك حقق أرسنال انتصاره الثاني على التوالي والسابع في الموسم مقابل خسارة واحدة، وعزز صدارته للدوري برصيد 21 نقطة، موسعا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي، قبل خوضه هو الآخر لقاء "الديربي" ضد جاره مانشستر يونايتد مساء غد الأحد، على ملعب "الاتحاد".في المقابل، توقف رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 17 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب "البريمير ليغ".