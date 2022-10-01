الترجي الرياضي الجرجيسي سيشارك في دورة الباراج

سيشارك الترجي الرياضي الجرجيسي في دورة الباراج التي اقترحها المكتب الجامعي لكرة القدم لاستكمال المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم حسب ما علمت وكالة (وات) .







ويبدو ان هيئة الترجي الجرجيسي غير مقتنعة بالنظام المقترح من المكتب الجامعي على اساس اجراء مباراة اولى بين ترجي جرجيس ونادي حمام الانف ثم يلاقي الفائز منهما في مباراة ثانية نجم المتلوي من اجل بقاء فريق واحد في الرابطة المحترفة الاولى .



ويخير الترجي الجرجيسي اما الاقتصار على خوض مباراة واحدة فاصلة مع نجم المتلوي من اجل البقاء او اجراء "باراج من مرحلة واحدة ضمن دورة ثلاثية بين ترجي جرجيس ونجم المتلوي وناد حمام الانف وذلك انصافا لكل الفرق .



