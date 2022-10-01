الحلقة 13.... الاجتهاد الثالث...

من أجل ثقافة وسطى/وسيطة*

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الاجتهاد الثالث

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القراءة العَرْضيّة/الأُفقية للقرآن

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القراءة العَرْضية واللغة

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كيفاش نمارسو القراءة العَرْضيّة/الأُفقية

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ظاهر اللي المواطن أصبح دار إفتاء متنقلة. هذا راجع لعدة أسباب يطول شرحها أهمها غلق باب الاجتهاد (الكلاسيكي) وعدم تعويضو باجتهاد من صنف جديد. وهذا علاش كُنا ديمة نِدعيو بش تكون عندنا "ثقافة وسطى" تكون أهم وظيفة ليها الربط بين المدونة الدينية التقليدية وبين الثقافة اللادينية متاع العصر الراهن.*culture médiane ou culture intermédiaireإذا كان المسلم غير المتخصص في العلوم الشرعية موش من مشمولاتو الاجتهاد والإفتاء (أي إنجاز ما سأسميه الاجتهاد الأول) فمن مشمولاتو، بل من واجبو، الربط بين معرفتو بالقرآن/السنّة من جهة والواقع المعاصر من جهة ثانية وهذا بالاستعانة بكفاءات فكرية تعرف دينها وتعرف علم من العلوم الكونية. هالربط هو العمل التجسيري اللي سميناه "الاجتهاد الثالث". وهو ثالث لأنّو، فضلا عن كَونو ماهوش الاجتهاد التقليدي (الأول) فهو ماهوش الاجتهاد الثاني متاع النخب اللادينية اللي تسَمّي نفسها عَلمانية واللي ترَباو عليه التوانسة في ظل الدولة الحديثة واللي ما وَصَّلش البلاد التونسية إلى برّ الأمان الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.منهجية الاجتهاد الثالث، ألا وهي القراءة الأفقية/العرضية/التقاطعية (بين النص الديني والواقع) لازمها تكون حاضرة في المجال الفكري والثقافي بشكل مؤثر في مناهج المدرسة، أي أنها عبارة على مِعول لإصلاحات مختلفة ومستدامة في القطاعات الرمزية كلها وبالخصوص في القطاع التربوي. نتائج هالمنهجية من شأنها بش تأثّر في أكثر من مادة مدرسية واحدة، وممكن تتطَلّب مادة خصوصية بعينها قايمة بذاتها وقايمة بمهمة تعديل فحوى سائر المواد وذلك بفضل تسهيلها لانفتاح نظرة الشباب المدرسي للدين وبالتالي تحضيرها لجيل من المواطنين قادرين يعيشو مع بعَضهم في كنف التفاهم على أرضية مشتركة. بكلام آخر، المنافع متاع منهجية القراءة العرْضية تتلَخّص في إصلاح الفكر والتفكير وربط هذا الأخير بتطبيق الأفكار في الواقع من أجل توليد مجتمع في صحة جَيدة.بش تتحقق القراءة العَرْضيّة/الأفقية، قراءة التقاطع بين المدونتين، المدونة التراثية والدينية والثقافية الخصوصية من جهة والمدونة البشرية الاجتماعية الاقتصادية الواقعية، لا بُد من تثوير منظومة اللغات ومنظومة تعليمها بشكل يسمح باتساع دائرة العقل اللغوي حتى يكون قادر على استيعاب الحجم المتزايد للفهم اللي تِتطَلبو القراءة المتجددة للقرآن الكريم بالتقاطع مع متطلبات المجتمع.إذا كان تفاهِمْنا اللي "تفسير" القرآن و "العبادة" بواسطة القرآن ماهوش نفس الموضوع، لأنّ القرآن مْفَسّر من قبَل وبالتالي اللي حاجِتنا بيه في هالزمان هو العبادة، وإذا كان تفاهمنا اللي العبادة تتطلّب دعْم من التأويل موش من التفسير، وقتها نقول الكلام التالي:أيّ شخص يكون على نِية طيّبة وعندو مستوى تعليمي معيّن ومتخصص في علم من العلوم الكونية راهو قادر بش يتمَثِّل معاني كل آية من آيات الله ويتشخّص دلالاتها ويِستوعِبها ويِستبطِنها على المنوال التالي: يرَسٌخها في الذهن بأن يعادِلها مع شيئ أوصورة أو حالة أو وضعية أو ظرف مِالواقع المعيش. هكة يكون الشرط أو المنهج هو تطبيق اللغة والمعنى متاع الآية على هاك الشيء والوضعية والظرف والحالة والصورة متاع الواقع. هكة يكون أسلوب التفكير متاعو كقارئ قرآن منسجم مع الأسلوب متاعو وكإنسان قايم بالمهمة اللي تمَيّزو على الحيوان ألا وهي التفكير. هذا هو الاجتهاد الثالث.(يتبع)حمَيدة (محمد الحمّار)