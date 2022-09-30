وكالات - استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
روسيا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي حول استفتاءات دونباس
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