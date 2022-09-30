روسيا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي حول استفتاءات دونباس

وكالات - استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.



