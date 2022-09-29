الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي مقابل الدولار


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 16:27 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي يوم الخميس أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم ..


وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 بالمئة في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود.


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وقال البنك المركزي إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار يوم الأربعاء، بانخفاض 17.5 بالمئة عن مستواه قبل عام.

كما يزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية.

وفي ماي جرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار لأول مرة، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.
رويترز

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