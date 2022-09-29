بالفيديو.. قرش يسبح في شوارع فلوريدا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد الآثار المدمرة للإعصار "إيان"، ومنها رصد لسمكة قرش في إحدى شوارع فلوريدا.





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ويظهر في الفيديو الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمكة قرش تسحب في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.ووصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.وقال المركز الأميركي للأعاصير إن "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 توقيت غرينيتش)، مشيرا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.