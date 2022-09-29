بالفيديو.. قرش يسبح في شوارع فلوريدا


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 07:30 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو ترصد الآثار المدمرة للإعصار "إيان"، ومنها رصد لسمكة قرش في إحدى شوارع فلوريدا.


ويظهر في الفيديو الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمكة قرش تسحب في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.

ووصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.
..
...


وقال المركز الأميركي للأعاصير إن "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 توقيت غرينيتش)، مشيرا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253849



En continu...

Toutes les news...
الخميس 29 سبتمبر 2022 | 3 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:33 12:17 06:13 04:46
Babnet
21°
 Babnet30° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2132°-2226°-2228°-2029°-20
  • Avoirs en devises
    23913,8

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,19534 DT        1$ =3,30180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   921,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   