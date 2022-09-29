"إيان" يقسو على فلوريدا.. ومخاوف من فيضانات "كارثية"


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 06:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا، عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.


وذكر المركز الأميركي للأعاصير أنّ "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 ت غ)، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.

وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".
..
...


وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.

وقال الموقع إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253847



En continu...

Toutes les news...
الخميس 29 سبتمبر 2022 | 3 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:33 12:17 06:13 04:46
Babnet
21°
 Babnet30° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2132°-2226°-2228°-2029°-20
  • Avoirs en devises
    23913,8

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,19534 DT        1$ =3,30180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   921,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   