ميسي يقفز إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين الدوليين تاريخيا مع منتخباتهم

رفع قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي رصيده من الأهداف الدولية إلى 90 هدفا بعد هدفيه مع الأرجنتين في شباك جامايكا خلال المباراة الودية التي جمعتهما فجر الأربعاء وانتهت بفوز "التانغو" بثلاثية نظيفة ليقفز بذلك إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية.







وتخطى ميسي الماليزي مختار دهاري صاحب الـ"89 هدفا" في قائمة الأكثر تسجيلا دوليا الذي كان يشغله قبل مقابلة الأمس.

وأصبح قائد الأرجنتين يحتاج إلى تسجيل 27 هدفا بقميص 'التانغو' خلال السنوات المقبلة للتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الترتيب العام, وذلك شريطة توقف عداد رونالدو على التسجيل في المستقبل مع منتخب بلاده.



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وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين على المستوى الدولي :

1- كريستيانو رونالدو (البرتغال) -117 هدفا - 188 مباراة

2- علي دائي (إيران) -109 هدفا - 148 مباراة

3 - ليونيل ميسي (الأرجنتين) - 90 هدفا - 163 مباراة

4 - مختار الظاهري (ماليزيا)-89 هدفا - 142 مباراة

5 - فيرينك بوشكاش (المجر) - 84 هدفا - 89 مباراة

6 - علي مبخوت (الإمارات) - 80 هدفا - 104 مباراة

7 - سونيل شيتري (الهند) - 80 هدفا - 126 مباراة

8 - جودفري شيتالو (زامبيا) - 79 هدفا - 111 مباراة

9 - حسين سعيد (العراق) - 78 هدفا - 137 مباراة

10- بيليه (البرازيل) -77 هدفا - 92 مباراة



وتخطى ميسي الماليزي مختار دهاري صاحب الـ"89 هدفا" في قائمة الأكثر تسجيلا دوليا الذي كان يشغله قبل مقابلة الأمس.وأصبح قائد الأرجنتين يحتاج إلى تسجيل 27 هدفا بقميص 'التانغو' خلال السنوات المقبلة للتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الترتيب العام, وذلك شريطة توقف عداد رونالدو على التسجيل في المستقبل مع منتخب بلاده.1- كريستيانو رونالدو (البرتغال) -117 هدفا - 188 مباراة2- علي دائي (إيران) -109 هدفا - 148 مباراة3 - ليونيل ميسي (الأرجنتين) - 90 هدفا - 163 مباراة4 - مختار الظاهري (ماليزيا)-89 هدفا - 142 مباراة5 - فيرينك بوشكاش (المجر) - 84 هدفا - 89 مباراة6 - علي مبخوت (الإمارات) - 80 هدفا - 104 مباراة7 - سونيل شيتري (الهند) - 80 هدفا - 126 مباراة8 - جودفري شيتالو (زامبيا) - 79 هدفا - 111 مباراة9 - حسين سعيد (العراق) - 78 هدفا - 137 مباراة10- بيليه (البرازيل) -77 هدفا - 92 مباراة