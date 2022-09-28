المرايحي: الانتخابات لا معنى لها ... وسعيّد لا ينتج شيئا سوى النصوص

اعتبر لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في برنامج ''ميدي شو'' يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أن المؤسسات لا معنى لها في ظل الدستور الحالي، وأن الشعب يعيش حاليا ''آثار إنقلاب 25 جويلية مجسمة في دستور رئيس الجمهورية''، على حد تعبيره.





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الانتخابات لا معنى لها..

قيس سعيّد لا يحتاج معارضة

وانتقد ضيف ميدي شو على اذاعة موزاييك أداء رئيس الجمهورية، قائلا: ''الإنتاج الوحيد لرئيس الجمهورية هو إنتاج النصوص، فهو لا ينتج شيئا وننتظر أفعاله.. والشارع هو من سيبت في أمره.. ''كما اعتبر أن الأحزاب برمتها تعرضت إلى الشيطنة وأُسقط ما في يديها والشارع لا يؤمن بها، حتى أن هناك من يتصور أن الحل عسكري، حسب تقديره.وتابع في هذا الإطار ''منذ 25 جويلية 2021، قلنا إن ما قام به رئيس الجمهورية انقلاب وعشنا آثار هذا الانقلاب مجسمة في الدستور .. هذا شخص واحد حاكم ومسؤول، كل ما يتم بإذن منه، فهو يدير كل شيء.. وفي تونس كل شي قائم الأهواء.. وكنا نعتقد أننا عشنا ديمقراطية ولكن لم تكن كذلك ..التجربة كانت فاشلة...''واعتبر في سياق متصل أن ترشح المستقلين قتل الديمقراطية في تونس، معتبرا أن الانتخابات القادمة لا معنى لها وستكون تتمة للمهزلة التي يعيشها الشعب منذ 2011 والتي بلغت الذروة من خلال الأداء المسجل، حسب تقديره.كما أضاف 'لن نشارك في الانتخابات القادمة.. وقيس سعيّد لا يحتاج معارضة.. فلديه معارض قوي وشرس.. وهو قيس سعيّد نفسه..''واعتبر أن البديل يكمن في خروج قيس سعيّد من الحكم، وإرساء ديمقراطية حقيقية، متحدثا في هذا الإطار عن كيفية دفع النمو بالدينار التونسي.وتحدث ضيف ميدي شو أيضا عن غياب التصورات الكفيلة بإصلاح الوضع، مستدركا بالقول ''تونس في متحولات عالمية صعبة جدا والسنة القادمة ستكون أصعب لكنني متفائل جدا وعلى يقين أننا سنحقق قفزة نوعية .. الحلمة الي حلمنا بيها موجودة وكلي ثقة في المستقبل وفي الأمل..''