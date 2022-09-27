بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري لتسلم دعوة القمة العربية


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 13:37 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية المغربية، يوم الثلاثاء، استقبال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد الطبي الذي يزور الرباط لأجل تسليم دعوة من الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى عاهل المغرب، الملك محمد السادس، لحضور القمة العربية.


وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، استقبل وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وزير العدل الجزائري، مبعوثا للرئيس تبون.

وأضافت الخارجية المغربية أنه بهذه المناسبة، سلم المبعوث الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفبر 2022.
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وفي أوت 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط، ثم أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية في وقت لاحق.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 253746

Mahdibey  (Tunisia)  |Mardi 27 Septembre 2022 à 13h 54m |           
المغرب والجزائر إخواننا حبّ من حبّ وكره من كره



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