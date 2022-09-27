بعد استفتاءات الانضمام.. خطاب مرتقب لبوتين

وكالات - دخلت استفتاءات انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، الثلاثاء، يومها الخامس والأخير، ومع ذلك اعتبرت وسائل إعلام رسمية في موسكو أن نسبة التصويت تجاوزت العتبة المطلوبة في اليوم الثالث، في وقت يترقب كثيرون خطابا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام البرلمان بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.





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"كل شيء على ما يرام"

الخطاب المرتقب لبوتين

معلومات عن مناطق الاستفتاء

وكانت مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، في أوكرانيا قد بدأت الجمعة استفتاءات من أجل الانضمام إلى روسيا، على أن تنتهي اليوم الثلاثاء.وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مراقبين، أن نسبة التصويت تجاوزت 50 في المئة 3 مناطق من أصل أربع وهي: لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا.واعتبرت أن وصول نسبة التصويت في هذه المناطق إلى فوق 50 في المئة يعني أن الاستفتاءات أصبحت شرعية.وحرصت روسيا على إظهار أن الأمور تسير على ما يرام في الاستفتاءات.وقال نائب رئيس مجلس تنسيق مراقبة الاستفتاءات في روسيا، ألكسندر مالكفيتش، إن هناك أكثر من 100 مراقب دولي من 40 دولة يراقبون عملية التصويت.ولفتت "تاس" إلى أن عملية التصويت مستمرة رغم قصف أوكراني أودى بحياة عدد من الأشخاص في المناطق التي تجري فيها الاستفتاءات.وذكرت "تاس" أنه من المتوقع أن يخاطب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غرفتي البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعيد انتهاء تصويت الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية.وأكدت النبأ الاستخبارات البريطانية التي قالت، الثلاثاء، إنه من المقرر أن يلقي بوتين خطابا أمام غرفتي البرلمان الروسي يوم الجمعة 30 سبتمبر.ونقلت صحف روسية عن أعضاء في البرلمان تأكيدهم أن بوتين سيلقي كلمة أمام مجلسي الدوما والاتحاد.وقال أعضاء البرلمان إن خطاب بوتين أمام البرلمان سيكون مثل ذلك الذي ألقاه عام 2014، عقب استفتاء أجري في شبه جزيرة القرم على الانضمام إلى روسيا.وقد تشهد الأيام المقبلة مصادقة الرئيس الروسي والبرلمان على انضمام المناطق الأربع، كما قال أحد النواب.وكان المتحدث اسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال مع انطلاق الاستفتاءات إن بلاده ستتجاوب بسرعة مع نتائج عملية التصويت في حال كانت إيجابية.وقال بيسكوف في إحاطة صحفية، الجمعة الماضية: "في حال النتائج إيجابية للاستفتاءات ستتخذ غرفتا البرلمان الروسي ورئيس البلاد إجراءات وسيجري التوقيع على كافة الوثائق بشكل سريع".وتقول روسيا إنها ستحترم رغبة سكان هذه المناطق في الانضمام إليها، وتشدد على أن سكان هذه المناطق كانوا يعانون من الاضطهاد في السنوات الماضية من طرف الحكومة الأوكرانية في كييف.في المقابل، تعتبر كييف ومن خلفها الغرب أن هذه الاستفتاءات صورية ومجرد غطاء لضم هذه المناطق التي تشكل نحو خمس مساحة أوكرانيا.ويقول مراقبون إن الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، ستشكل بداية مرحلة جديدة في الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.وثمة تقديرات متباينة بشأن تداعياتها فبعضها يرجح أنها ستشكل مدخلا لتهدئة القتال فيما يرى آخرون أنها ستؤجج الحرب المندلعة منذ أشهر.تبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل قرابة 20 في المئة من مجموع مساحة البلاد.يتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع سكان أوكرانيا.لوغانسك: تبلغ مساحتها أكثر من 26.5 كم مربع، وعدد سكانها يبلغ نحو مليونين وربع المليون نسمة.دونيتسك: تبلغ مساحتها 26.5 كم مربع، وعدد سكانها يتجاوز 4 ملايين نسمة.خيرسون: مساحتها تبلغ 28 ألف كم مربع ويبلغ عدد سكانها زهاء مليون نسمة.زابوريجيا: مساحتها تبلغ 20 ألف كم مربع وعدد سكانها يفوق المليون ونصف مليون.