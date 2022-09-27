طوكيو تحتج بعد اعتقال قنصلها وتطالب بالاعتذار


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 06:18 قراءة: 0 د, 51 ث
      
استدعت وزارة الخارجية اليابانية السفير الروسي في طوكيو ميخائيل غالوزين، وقدمت له احتجاجا على توقيف القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك في 26 سبتمبر.


وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الثلاثاء: "تنتهك تصرفات الجانب الروسي اتفاقية فيينا، وتعتبر عملا غير مقبول على الإطلاق. وكرد على ذلك، استدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري، اليوم السفير الروسي لدى اليابان إلى مبنى الخارجية، حيث أعرب له عن احتجاج شديد وطالب باعتذار رسمي من الجانب الروسي. أحث الجانب الروسي على أن يأخذ على محمل الجد احتجاج واقتراح الجانب الياباني".

وقال الوزير الياباني، بأن القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري،"لم يرتكب أعمالا غير مشروعة".
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كما انتقد الوزير ملابسات توقيف الدبلوماسي، والتي تم خلالها على حد تعبيره، "اتخاذ إجراءات قسرية". وأضاف وزير الخارجية الياباني، أنه تم بالفعل إطلاق سراح القنصل بعد توقيفه.

واعتُقل قنصل من القنصلية العامة لليابان في فلاديفوستوك متلبسا أثناء تلقيه، مقابل مكافأة مالية، معلومات عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والباسيفيك، وتأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في إقليم بريموريسكي"، حسبما جاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي.

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