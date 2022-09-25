الجزائر: تبون يعلن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد

وكالات - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة، اعتبارا من يناير 2023.





.. ...

وقال تبون في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية السبت، إن "اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن وسيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة".وأضاف "أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار.. والقرار لاقى استحسانا من قبل الشباب"، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية.وصرح بأن الغاية هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة "بريكس".وكشف الرئيس الجزائري أن عمل الحكومة سينكب خلال شهري يناير وفبراير، بإشراف من الوزير الأول على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين، بإشراك كل الفاعلين، تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين، وسيدرج ذلك في ميزانية 2023.وأكد أن من بين ما حققناه هو وضع الجزائر اليوم في المحيط الإقليمي والقاري والدولي والمتوسطي وغير المتوسطي بشهادة كل المنظمات المالية الدولية، مضيفا سنسعى دوما إلى الحفاظ على آلة الإنتاج والعمل.