الجزائر: تبون يعلن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 06:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة، اعتبارا من يناير 2023.


وقال تبون في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية السبت، إن "اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن وسيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة".

وأضاف "أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار.. والقرار لاقى استحسانا من قبل الشباب"، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية.
..
...


وصرح بأن الغاية هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة "بريكس".

وكشف الرئيس الجزائري أن عمل الحكومة سينكب خلال شهري يناير وفبراير، بإشراف من الوزير الأول على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين، بإشراك كل الفاعلين، تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين، وسيدرج ذلك في ميزانية 2023.

وأكد أن من بين ما حققناه هو وضع الجزائر اليوم في المحيط الإقليمي والقاري والدولي والمتوسطي وغير المتوسطي بشهادة كل المنظمات المالية الدولية، مضيفا سنسعى دوما إلى الحفاظ على آلة الإنتاج والعمل.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253586



En continu...

Toutes les news...
الأحد 25 سبتمبر 2022 | 28 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:37 12:18 06:09 04:43
Babnet
23°
 Babnet32° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2328°-2328°-2129°-22
  • Avoirs en devises
    23759,2

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,22066 DT        1$ =3,25103 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   1056,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   