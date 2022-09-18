بنزرت: تواصل عمليات إفراغ حمولة من السكر الابيض مستورد من الهند بميناء بنزرت التجاري

تتواصل بميناء بنزرت التجاري عمليات إفراغ حمولة السكر الابيض المستورد من الهند على متن الباخرة (ABK TIGER) بنسق عال ودون اشكاليات، حسب ما افاد به (وات) مدير الميناء لطفي ساسي.





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واضاف "انه تم اتخاذ كافة الاجراءات لتامين سلاسة العملية بالميناء ،سواء على المستوى اللوجستي او على مستوى الموارد البشرية، بما يضمن اتمام افراغ الكميات المبرمجة بالميناء والمقدرة ب20 الف طن في الاجال وتوجيهها عبر الشاحنات الى مخازن الديوان التونسي للتجارة، وذلك بتاطير امني، قبل إعادة ضخها لاحقا في السوق للمستهلك.يشار ان الباخرة ABK TIGER محملة بما يوازي 27300 طن من السكر الابيض، 20 الف طن يجري انزالها منذ عشية يوم الجمعة الفارط 16سبتمبر تاريخ ارساء الباخرة بميناء بنزرت التجاري، على ان يتم انزال بقية الحمولة والمقدرة ب7300 طن سيتم انزالها بميناء صفاقس.ومن المنتظر رسو باخرة ثانية بميناء بنزرت التجاري محملة ب 24 ألف طن من السكر الخام يوم 24 سبتمبر الجاري ،بحسب تصريح سابق لذات المصدر.