بعد رحيل الملكة.. 600 شركة في بريطانيا تواجه هذه المشكلة l قبل 4 دقائق وكالات - أبوظبي


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 10:47 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبحت نحو 600 شركة من علاماتها التجارية المفضلة تواجه خطر حرمانها من حق استخدام الشعار الملكي، وبات على هذه الشركات انتظار الحصول على موافقة من الملك تشارلز الثالث لتتمكن من استخدام الشعار على منتجاتها.


من شاي "فورتنوم ومايسن" إلى معاطف "بُربُري"، مروراً بشوكولا "كادبيري" وحتى الشركات المصنعة لأغذية الكلاب أو المكانس اليدوية، جميعها علامات تجارية كثيرة تواجه خطر فقدان مكانتها الملكية.

ففي حال لم تحصل الشركات على موافقة الملك الجديد، سيكون أمامها عامان لإزالة الختم الملكي، الذي يميزها كجهات موردة مفضلة لدى ملك بريطانيا.
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وتحت اسمه السابق كأمير لويلز، منح تشارلز ختمه الملكي الخاص لأكثر من 150 علامة تجارية.

ويرمز هذا الدعم الملكي قبل كل شيء إلى جودة المنتج.

وقالت رابطة حاملي شهادات الدعم الملكية، إن حامليها يحصلون على "الحق في عرض الشعار الملكي المناسب على منتجاتهم، والأغلفة، والمحال، والإعلانات، والمباني والمركبات" التابعة لهم.

ولبعض الشركات، يشكل الشعار الملكي وسيلة هامة لتنشيط أعمالها، حتى لو كان من الصعب قياس التأثير الحقيقي على المبيعات.

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