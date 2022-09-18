حزب ماكرون يغير اسمه لـ "النهضة"


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 06:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - غير حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" اسمه رسميا يوم السبت ليصبح حزب "النهضة".


وأنشئ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون إلى الإليزيه في 2017، وشكل أداة لإعادة انتخابه في 2022. ويعيد الحزب تشكيل نفسه، بينما لن يتمكن مؤسسه من السعي للحصول على فترة رئاسية ثالثة في العام 2027.

واجتمع نشطاء الحزب، أمس السبت، في كاروسيل اللوفر بباريس، على بعد أمتار قليلة من الهرم، حيث احتفل أصغر رئيس للجمهورية الخامسة (ماكرون) بأول فوز له في عام 2017.
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وحذر ماكرون الذي بات الرئيس الفخري لـ"النهضة"، من أنه "بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون". وأعيد انتخاب ماكرون في مايو الماضي بعد خوضه السباق في مواجهة مرشحة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبين التي حصلت على أكثر من 41% من الاصوات.

وخلال الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي، خسر ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، بينما حصد اليمين المتطرف 89 مقعدا.

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