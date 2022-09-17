ما أفضل الأطعمة لتخفيض مستوى الكوليسترول؟


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 06:57 قراءة: 1 د, 2 ث
      
وكالات - حددت الدكتورة اليزابيث كلوداس، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية أفضل 5 مواد غذائية لصحة القلب ولتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.


ووفقا للأخصائية الأمريكية، لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، ليس من الضروري اتباع حمية غذائية معينة، بل يكفي تغير بعض مكونات النظام الغذائي لتخفيض مستوى الكوليسترول "الضار".


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وتشير، إلى أن المادة الأولى في قائمة هذه المواد هي الشوفان الغني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تخفيض كمية الكوليسترول التي يمتصها الجهاز الهضمي. وقد أظهرت نتائج دراسة علمية، أن تناول 10 غرامات من الألياف الغذائية في اليوم، يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 14 بالمئة.

و تضيف، المادة الثانية في القائمة هي اللوز، ويمكن استبداله عند الحاجة بالبندق أو الجوز أو الفستق.

وتحتل بذور الشيا المرتبة الثالثة في القائمة. هذه البذور تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 بالمئة بفضل احتوائها على أحماض أوميغا-3 الدهنية. ولكن تأثير هذه الأحماض في مستوى الكوليسترول "الضار" محدود نسبيا، علما أنها تساعد على رفع مستوى الكوليسترول "الجيد".

وتضيف، إن تناول الخضروات بانتظام يؤثر إيجابيا في صحة القلب والأوعية الدموية وفي مستوى الكوليسترول. لذلك يجب تناول البروكلي والسبانخ والملفوف وكرنب بروكسل.

ويساعد البطيخ الأحمر على تخفيض مستوى الكوليسترول، لأنه يحتوي على الليكوبين، الذي يؤثر في مستوى الكوليسترول في الدم. ويمكن استبدال البطيخ الأحمر بالتفاح أو العنب أو الفراولة أو الحمضيات أو الأفوكادو.

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