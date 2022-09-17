قرغيزستان تعلن مقتل 24 وتتحدث عن قتال عنيف مع طاجيكستان

وكالات - تحدثت قرغيزستان عن اندلاع "معارك عنيفة" مع طاجيكستان وقالت إن 24 شخصا لقوا حتفهم في أحدث اندلاع للعنف في الاتحاد السوفيتي سابقا.





.. ...

واتهمت كل من الدولتين الأخرى باستئناف القتال في منطقة متنازع عليها على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار.وقال حرس الحدود بقرغيزستان إن قواته تواصل صد الهجمات الطاجيكية.وأضاف "قصف مواقع قرغيزستان مستمر من الجانب الطاجيكي وتدور معارك طاحنة في بعض المناطق".ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الصحة في قرغيزستان قولها في وقت لاحق إن 24 مواطنا لقوا حتفهم وأصيب 87 . ولم توضح حجم الخسائر البشرية في صفوف الجيش.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كامشيبيك تاشييف رئيس لجنة الأمن القومي في قرغيزستان قوله إن الخسائر في صفوف الجيش كبيرة.وقال إن "الوضع صعب وفيما يتعلق بما سيحدث غدا لا يمكن لأحد أن يعطي أي ضمانات".ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الطوارئ بقرغيزستان قولها إنه تم إجلاء أكثر من 136 ألف مدني من منطقة الصراع.وقال مكتب رئيس قرغيزستان صادر جابروف إن جابروف ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان اتفقا في وقت سابق الجمعة على الأمر بوقف إطلاق النار وسحب القوات خلال قمة إقليمية في أوزبكستان.وتحدثت قيرغيزستان عن اندلاع قتال في إقليم باتكين الجنوبي المتاخم لمنطقة صغد في شمال طاجيكستان ويحيط بفوروخ، وهو جيب طاجيكي في قرغيزستان ويمثل نقطة رئيسية في الصراعات الأخيرة.وتشهد الحدود التي لم يتم ترسيمها بشكل جيد اشتباكات بشكل متكرر ولكنها عادة ما تتوقف بسرعة.