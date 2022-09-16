الكرملين يعلق على "محاولة اغتيال بوتن".. ويكشف الحقيقة


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 06:11 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - رد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، على ما نشرته صحف غربية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير بوتن في العاصمة موسكو.


ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكون قوله إن ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن محاولة اغتيال بوتن الأربعاء الماضي "غير صحيح".

وأفادت تقارير إعلامية غربية، في وقت سابق، بتعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال، خلال عودته إلى مقره الرسمي، نفذتها دراجة نارية.
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وذكرت التقارير أن "شخصا مجهولا على متن دراجة نارية ألقى قنبلة على سيارة بوتن، مما تسبب في انفجار إطارها الأمامي، وتصاعد الدخان منها".

وأوضحت أن بوتن لم يصب بأذى، وجرى تأمينه، مؤكدة أن جهاز الأمن نفذ اعتقالات عدة يشتبه في صلتها بالحادث.

وسافر بوتن صباح الخميس إلى مدينة سمرقند الأوزبكية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

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