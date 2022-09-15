فرقة "مياس" اللبنانية تحصد لقب "أميركا غوت تالنت"

وكالات - تمكنت فرقة "مياس" اللبنانية من الفوز بلقب "أميركا غوت تالنت"، بعد أداء مميز وعروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أميركا والعالم.







"كرمالك يا لبنان"

"مياس" في عرضها الختامي

معلومات عن "ميّاس"

أوصلت "ميّاس" لبنان إلى العالمية في أصعب الظروف التي تعيشها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كبّلت اللبنانيين وحولت سعادتهم إلى جحيمبعد أداء عالمي مبهر تمكنت فرقة "ميّاس" اللبنانية من الحصول على اللقب بعد منافستها مع أهم المواهب حول العالم.تحوّل حلم ملايين اللبنانيين في لبنان والعالم من خلال هذا الإنجاز العالمي إلى حقيقة بعد حملة "كرمالك يا لبنان".نشر الحساب الخاص بالبرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان النتيجة النهائية.قدمت الفرقة اللبنانية العرض الأخير ضمن نهائيات مسابقة "أميركا غوت تالنت" قبل يومين وظهرت على المسرح بمشهد حاكى خلالها الاكتشافات الحديثة في الفضاء، حيث تناغمت الإكسسوارات والأزياء وأداء الراقصات، مع ألوان الفضاء الخارجي".جاء العرض بعد أسبوع من العمل المتواصل، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "(مياس) قدّمت عرضاً فنياً يليق بها وبلبنان".رأى مغردون أميركيون ان الفرقة قدمت عرضاً من مستوى مختلف، وهو الأفضل بتاريخ المسابقة، وغرد" في حال عدم فوز الفرقة، سيكون ذلك مفاجئاً.في المقابل توجه مغرد لبناني للفرقة بالقول: "لقد أبكيتم اللبنانيين في جميع أنحاء العالم لأنكم أعدتم مجد لبنان الذي نعرفه، ونتحسر ونتألم كيف أن المسؤولين في واد والشعب في مكان آخر".أثبت فوز "مياس" والتصويت بكثافة لها، رهان اللبنانيين ورهان المعجبين بأداء الفرقة التي تتنافس مع فرقة أخرى و9 مواهب ظهرت على المسرح.قالت عضو لجنة الحكم صوفيا فيرغارا في الحلقة الأخيرة من البرنامج إن الحفلة تضمنت العديد من العروض التي "لا تُصدق".فرقة "مياس" أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).أخذت الفرقة اسمها من غزال عربي بقد ممشوق "ميّاس"، وهي كلمة مشتقة من كلمة "الماس"، وأريد لها خلال تسميتها أن تعبر عن غموض المرأة العربية.يصر مؤسسها شرفان على أن تكون أعضاء الفرقة من النساء، وأكد في تصريح سابق أنه "يوجه رسالة إلى المجتمعين العربي واللبناني، حيث لا تستطيع المرأة الإعلان عن مهنتها كراقصة محترفة من دون التعرض للتنمر.