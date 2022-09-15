حادث سير لزيلينسكي في كييف.. وإصابته "ليست بالغة"


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 06:07 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الأربعاء، أن سائقا اصطدم بعربته بسيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي "لم يصب بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في كييف.


وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف في بيان نشر على فيسبوك فجر الخميس، إنه "في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه".

وأضاف أن "الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".


وأكد المتحدث أنه "تم فحص الرئيس من قبل طبيب ولم يتم العثور على أي إصابات بالغة. الشرطة ستحقق في كل ملابسات الحادث"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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