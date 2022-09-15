ارتفاع قتلى انهيار مبنى في عمّان إلى 9 أشخاص


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 06:20 قراءة: 0 د, 9 ث
      
وكالات - أعلنت السلطات الأردنية ارتفاع عدد القتلى في انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمان، إلى تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث.

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