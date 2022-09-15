وكالات - أعلنت السلطات الأردنية ارتفاع عدد القتلى في انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمان، إلى تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث.
ارتفاع قتلى انهيار مبنى في عمّان إلى 9 أشخاص
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