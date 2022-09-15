ارتفاع قتلى انهيار مبنى في عمّان إلى 9 أشخاص

وكالات - أعلنت السلطات الأردنية ارتفاع عدد القتلى في انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمان، إلى تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث.



