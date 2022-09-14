أرمينيا وأذربيجان.. اتهامات متبادلة ودعوات للتهدئة

وكالات - تسببت الاشتباكات الدائرة على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في مقتل ما لا يقل 100 شخص، في مشهد يعيد إلى الأذهان الحرب التي دارت قبل عامين حول إقليم ناغورني كاراباخ، وراح ضحيتها أكثر من 6 آلاف قتيل.





تعطيل اتفاق السلام

تبادل الاتهاماتالبلدان تبادلا الاتهامات ببدء المواجهات، إذ أعلنت وزارة دفاع أذربيجان في بيان، أن "50 جنديا أذريا قتلوا بعد استفزاز أرميني على نطاق واسع" عند الحدود بين البلدين.وقالت وزارة دفاع أذربيجان: "على الرغم من وقف إطلاق النار، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية نيران المدفعية على مواقع الجيش الأذربيجاني"، مشيرة إلى أنه "اتُخذت إجراءات للرد على هذه النيران".من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مقتل 49 جنديا أرمينيا" خلال مداخلة أمام البرلمان في يريفان، مضيفا أنه "مع الأسف فإن الحصيلة ليست نهائية".في إفادة أمام البرلمان، اتهم باشينيان قوات أذربيجان بـ"مهاجمة القوات الأرمينية في 7 مواقع على الحدود بين البلدين".باشينيان أكد أن المعارك في المناطق الحدودية مع أذربيجان "لا تزال مستمرة رغم أن حدتها خفتت".وأعلن أن بلاده توجهت إلى منظمة معاهدة الأمن المشترك ومجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع، كما طلبت من روسيا تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون "الدفاع المشترك"، بهدف تقديم الدعم لأرمينيا.المحلل الأذري، أوكتاي بيرموف، قال إن بلاده "حاولت التوصل لاتفاق سلام مع أرمينيا"، مضيفا: "كان آخرها خلال الاجتماع الذي شهدته بروكسل، بين ممثلي أذربيجان وأرمينيا والاتحاد الأوروبي، حيث وافق رئيس الوزراء الأرميني على كل مطالبنا، وكان الأمر قد اقترب من توقيع اتفاقية السلام".وأضاف بيرموف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "باشينيان لم يتمكن من المضي قدما في هذا الاتفاق بسبب التركيبة السياسية في بلاده، ولم يعد يملك القوة ولا الصلاحية لإقرار السلام، بسبب المعارضة الداخلية".بيرموف اعتبر أن "السبب في تجدد الاشتباكات الحدودية هو وجود أطراف داخل الحكومة الأرمينية، ترفض التوصل إلى صيغة للسلام، ورفض الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا برعاية الشركاء الدوليين".وتابع: "القوات الأرمينية فتحت النار على حرس حدود أذربيجان وقتلت 50 عسكريا، مما استلزم ردا من جانبنا"."التوصل لحل سلام نهائي يلزم تكاتف دول الجوار لإقناع أرمينيا بالجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى بفاعلية أكبر، وإشراك دول الجوار في هذا الحوار"، وفق بيرموف.