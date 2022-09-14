مصر وقطر توقعان مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والموانئ


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - وقعت مصر وقطر 3 مذكرات تفاهم، الأربعاء، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، والتي استمرت يومين، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.


وبحسب البيان، فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين البلدين.

وزيارة السيسي لقطر تعد الأولى من نوعها، والتي جاءت تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن أمير قطر أكد خلال استقباله للرئيس السيسي في الديوان الأميري بالدوحة، على حرص قطر على تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

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