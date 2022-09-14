فيديو للبنانية تقتحم مصرفا في بيروت.. لاسترجاع أموالها المودعة


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 11:25 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - اقتحمت شابة لبنانية تدعى سالي، صباح الأربعاء، فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.


وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها :أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".

والشابة مودعة لبنانية، كانت تطالب بـ20 ألف دولار أميركي لعلاج شقيقتها، وحاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى.


وأفادت معلومات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الشابة استطاعت في نهاية المطاف الحصول على المبلغ والخروج من فرع المصرف.

وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن السلاح تبين لاحقا أنه من البلاستيك وغير حقيقي.

وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.





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