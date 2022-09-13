القتال يعود مرة أخرى إلى قره باغ.. مقتل عشرات الجنود الأرمينيين وتركيا تدعو يريفان إلى الكف عن الاستفزاز

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Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 11:30 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - أعلنت أرمينيا مقتل العشرات من جنودها خلال اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، في أحدث جولة من الصراع في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، في حين قالت أذربيجان إنها اتخذت إجراءات محدودة وضد أهداف عسكرية، بينما دخلت تركيا على الخط وطالبت أرمينيا بالتوقف عن الاستفزاز.


وفي أحدث التطورات، أعلنت روسيا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، وطالبتهما بالالتزام به وبوقف الأعمال القتالية، وعبرت عن "قلقها البالغ" بشأن تجدد القتال بين البلدين.

وأفادت الخارجية الروسية أن وزيري خارجية أرمينيا وروسيا بحثا في ثاني اتصال بينهما اليوم الأوضاع على حدود أرمينيا وأذربيجان.


وقد أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مقتل 49 جنديا أرمينيا في الاشتباكات مع الجيش الأذربيجاني، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع أذربيجان في منطقة الحدود مستمرة، لكن حدتها تتراجع منذ الصباح.

وهاجمت القوات الأذربيجانية مواقع أرمينية في 3 أماكن بالمدفعية والأسلحة ذات العيار الثقيل، وفقا لتقارير وكالة أنباء روسية نقلت عن وزارة الدفاع الأرمينية.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية في باكو إلى أن "محاولة تخريب أرمينية واسعة النطاق" قد تسببت في اندلاع القتال، وأن التدابير التي اتخذتها قواتها على الحدود مع أرمينيا ضد استفزازات الأخيرة، محدودة وضد أهداف عسكرية.

اقرأ أيضا: أرمينيا وأذربيجان توقعان اتفاقا لـ "وقف شامل لإطلاق النار" في إقليم ناغورني قره باغ برعاية موسكو




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