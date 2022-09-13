مسؤول أميركي: روسيا تخلت لحد كبير عن مكاسبها قرب خاركيف


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 07:11 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وكالات - قال مسؤول عسكري أميركي كبير إن روسيا، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من خاركيف وإن كثيرا من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا وعبروا الحدود إلى روسيا.


وأضاف المسؤول العسكري الأميركي، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، "بشكل عام، تقييمنا أن الأوكرانيين يحرزون تقدما بينما يقاتلون لتحرير واستعادة الأراضي في الجنوب والشرق".

وقال "ميدانيا بالقرب من خاركيف، تشير تقديراتنا إلى تخلي القوات الروسية إلى حد كبير عن مكاسبها للأوكرانيين وانسحابها إلى الشمال والشرق. عبر كثير من هؤلاء الجنود الحدود إلى روسيا".


وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت منذ بداية الشهر الجاري ستة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها استعادت أكثر من 20 بلدة وقرية في اليوم السابق وحده. وأضافت في تحديث مسائي أن قواتها في مكان أبعد إلى الجنوب صدت محاولات تقدم روسية في منطقتين مهمتين في إقليم دونيتسك هما مدينة باخموت ومايورسك بالقرب من بلدة هورليفكا المنتجة للفحم.

وتجاهل دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين سؤالا وجهه إليه صحفي عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتن محتفظا إلى الآن بالثقة بقادة الجيش.

وقال بيسكوف "العملية العسكرية الخاصة مستمرة وستستمر إلى أن تحقق الأهداف المحددة لها من الأصل".


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