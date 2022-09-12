بدء توافد مشيعي الملكة إليزابيث على أدنبرة


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 22:02 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - بدأ اليوم الاثنين توافد المشيعين الإسكتلنديين على كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما.


وبينما تجمع الآلاف من المشيعين على طول الطريق الذي نقل عبره نعش الملكة الراحلة من قصر هوليرود إلى الكاتدرائية، بدأ دخول آخرين إلى الكنيسة لوداع الملكة التي حكمت البلاد لـ70 عاما.

ورافق نعش الملكة الراحلة أثناء نقله من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جايلز، موكب ضم الملك تشارلز الثالث والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد.


يذكر أن التابوت مصنوع من خشب البلوط الإنجليزي ومبطن بالرصاص، وهو تصميم تقليدي لأفراد العائلة المالكة.

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