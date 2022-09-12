السيسي يصل إلى قطر الثلاثاء المقبل في أول زيارة له للدوحة

وكالات - أكد مصدر دبلوماسي لـ"القاهرة 24" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصل إلى قطر الثلاثاء المقبل، في زيارة رسمية ستستمر ليومين هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة.







وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة بعد 3 أشهر من زيارة أمير قطر إلى القاهرة، أواخر يونيو الماضي.



وستشهد الزيارة مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيس المصري والأمير القطري، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية الإقليمية وتطورات الأوضاع في الإقليم وعالميا، فضلا عن توقيع اتفاقات اقتصادية بين البلدين.



