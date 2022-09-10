ألمانيا تضبط أكبر شحنة هيروين في تاريخها

وكالات - ضبطت الشرطة الألمانية، في عملية ضد عصابة تهريب المخدرات من إيران، أكبر كمية من الهيروين في تاريخ البلاد بمدينة هامبورغ.





وبحسب الشرطة الألمانية، فقد تم اكتشاف شحنة الهيروين، التي يبلغ وزنها 700 كيلوغرام، في نهاية شهر أغسطس، واعتقل أربعة أشخاص على صلة بها يوم الخميس 8 سبتمبر.ويحمل أحد المعتقلين الجنسية الإيرانية والثلاثة الآخرون مواطنون من تركيا وألمانيا وهولندا، وتم القبض على أحد أعضاء هذه العصابة في ألمانيا، وآخر بإسبانيا واثنين آخرين في هولندا.ومن أجل اعتقال هؤلاء الأشخاص، فتشت قوات الأمن 10 أماكن في مدن درسدن وشيمنتس وهامبورغ بألمانيا، وكذلك في أجزاء من هولندا.كما ضبطت القوات الأمنية في هذه العملية عدة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وذاكرة تسجيل بيانات وهواتف محمولة وسيارات.