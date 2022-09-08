كتاب في أجزاء... الحلقة 12: الإسلام وإخلال مُثَقفي اليَوم بالواجب

"مثلما تَكونوا، يُوَلّى عليكُم"

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إلحاق سرعة الفكر بسرعة بالتاريخ

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المُثقف والمعرفة

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في صناعة المعرفة



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فَهم الإسلام بواسطة فَهْم النُّظُم

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الدين شَي ومعرفة الدين شَي

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ما ثماش فكرة مُلهمة

للعودة إلى الحلقات السابقة:

تشرذُم المجتمعات ظاهرة عالمية ظُهرت بسبب طغيان "النفوذ المُركَّز" concentrated power* (مال +سياسة). المشكلة هو أنو في البلدان المتقدمة ما يحِسُّوش بهالتشرذم وبالآثار متاعو الكارثية، إنما تونس فهي مثال مجسِّم ومجسِّد للآفة هاذي، وهذا راجِع بالأساس لكَون مجتمعنا ما يصنَعش المعرفة. عايش عالة على المعرفة متاع البلدان المتقدمة.وِصْلِت بينا الكارثة كنتيجة لتسَلّط النفوذ المُركَّز والتبعية المعرفية إلى ما يلي: لا علاقة بين الاجتماعي والسياسي، ولا بين الاقتصادي والسياسي، ولا بين الأخلاقي والسياسي، ولا بين الثقافي والسياسي، ولا بين كل الأبعاد بعضها ببعض.الرئيس، اللي اختارو الشعب، ما ينجّمش يَعمِل أحسن من اللي يعمل فيه توة. هو بصدد إرساء سياسة توَري بوضوح تام العرَى والْڨرَى متاع جسد المجتمع، عْراه وڨْراه من كسوة الملاءَمة بين السياسي والاخلاقي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. الرئيس توخَّى السياسة الرئاسية اللي نستحقوها، متجانسة مع التربية والتكوين متاع الشعب. صدق النبيّ الأعظم وقت قال"مثلما تَكونوا، يُوَلّى عليكُم"**. السياسة اللي استحَقيناها إلى حدّ الآن هي سياسة متاع مجتمع لابس قَطعة وَحدة متاع لباس: قطعة القانون دون سواها، عبارة على جِبّة ما تحتها حتى شَي. بالتالي يلزم كُلنا نمشِو للمدرسة من جديد.* المفهوم والتسمية لنُعوم تشومسكي** حديث شريففي زمان دولة الاستقلال كان شعار "اللحاق بركب الحضارة" ما يفارقش لسان بورقيبة، ثم جا شعار "الإقلاع الاقتصادي" اللي كان لوبانة في فم الهادي نويرة، ومن بعد ماتت الشعارات مع "بوزو" (محمد مزالي)، أما في عهد "زابا" (بن علي) كان الشعار السائد في خِطاباتو هو الآية الكريمة "وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ" (التوبة: 105). وأخيرا وابتداء من سنة 2011 كان الشعار هو عنوان "الثورة المجيدة" لا أكثر ولا أقل.وخلينا ناقفو عند أفضل الشعارات المذكورة ألا وهو "اللحاق بركب الحضارة" ونلاحظو اللي أحنا لا حققنا "اللحاق" ولا "أقلعنا" ولا "عملنا بش نرضيو الله ورسوله" إلا النزر القليل. وخليني نذَكّركم، كيف ما فسِّرت في تدوينة سابقة، اللي المسألة تتعلق بآلية مطلوبة لترسيخ اللحاق، واللي اللحاق، قبل ما يكون مادي وحسي وصناعي ومالي، إنما يتعلق قبَل كل شيئ بإلحاق الفكر(خطاب ديني إنساني و لغة عربية حية ومضمون)، إلحاقو بركب التاريخ.المثقفين يحِبّو المعرفة تجيهم هْنَاني بْناَني، بَلُّوشي: كانِك من الحداثيين يطالعولك فولتار ولامرتين وفرويد ولاكان، وإلا ماركس وانجلز الخ ويقعدو غادي؛ كانِك من المدرسة المحافظة، يطالعولك فيهاالجاحظ و ابو حيان وطه حسين و المَعري وأبو حيان، ويُقعدو غادي. الطرُق الاثنين ما يَنفعُوش برشة لأنهم ما يمَكّنوش من صناعة المعرفة. الشق الأول ما يعرفش يحَوّل مقومات التقدم اللي في الأدبيات الغربية إلى لغة عربية فعالة وحمالة لمفاهيم جديدة مصنوعة دياري؛ الشق الثاني يتلذذ في مفاهيم مُعظمها قديمة أي غير مستجيبة لمتطلبات العصر. آش عمَلنا وآش جا مليح؟المصيبة متاع الفكر متاعنا بخصوص مسألة "المعرفة" و"إنتاج المعرفة" اللي أكيد مجتمعنا بحاجة ليها واللي مدرستنا مطالبة بش تساهم فيها، المصيبة موش في كَون النخب ما تعرفش مفاهيم معاصرة ومسيطرة حاليا على ميادين الإنتاج المادي وغير المادي، مفاهيم مثل "مجتمع المعلومات" و "مجتمع المعرفة" و"الطرق السيارة للمعلومات" communication highways. لا، النخب تعرفهم وتحُقهم. والمصيبة موش في كَون النخب ما تستعملش هالمفاهيم؛ تستعملهم ونُصّ. المصيبة تتمثل في كَون النخب "ما تعرفش" اللي هي "ما تعرفش" اللي زيادة على "السرعة رقم 1" اللي تخَلقِت بيها وتنَفذِت بيها هالمفاهيم، واللي هي "سرعة" تفي بحاجة المجتمعات (الرأسمالية والمهيمنة) اللي أنتجت هالمفاهيم، لازم تكون ثمة "سرعة رقم2" في متناول البلدان كيف ما تونس اللي ما "يعرفوش" شنية حاجيات ومبررات مجتمعاتهم حتى يستنبطو "السرعة الإضافية" (رقم 2) الملائمة ليهم واللي هي سرعة اللحاق بالأمم المتقدمة بالإضافة لسرعة النموّ الطبيعي .في ضوء هذا نقَدّم ما يلي: 'الطرق السيارة للمعرفة" اللي لازمتنا أحنا، بصفتنا غير منتجين للمعرفة وتَوَّاقين لإنتاجها، هي طرق تربط بين الأفكار الفلسفية والظواهر الثقافية والأحداث الواقعية متاع "منتجي المعرفة" المتقدمين من جهة، والأفكار والظواهر والأحداث متاع "المرشحين أنفسهم لإنتاج المعرفة" واللي هومة أحنا.هذا يخَلي ثمة أسئلة تنتظر إجابة: هل المعرفة "الإسلامية"* متاعنا هي فقط ما جاء في القرآن والسنّة وإلا هي زادة اللي قامت بيه الإنسانية وَلَو كانو مُنتجين متاع معرفة من اللي ماهُمش مسلمين أي أصيلي المجتمعات المتقدمة؟ هل اللي قمنا بيه أحنا خلال بضعة لحظات الوعي متاعنا (الاستقلال؛ الانتفاضات الخ ) راسخة في وعينا و إلا نضَيّعوها في كل مرة ينتابنا الضعف والهوان (الهزائم أمام الصهاينة؛ إعادة استعمار العراق؛ محاولة تفتيت ليبيا؛ بلقنة سوريا؛ ربعنة مصر وتونس؛ عبرنة الأردن؛ تتريك العرب)؟! علاش ما نستخدموش "الطرق السيارة للمعرفة" لتجسير الضفاف المفصولة عن بعضها بعض؟*"الإسلامية"، بالمعنى الواسع للكلمة والمشتمل بالخصوص على الثقافة والتاريخ واللغة.خطيرة برشة الحالة الوجودية للمسلم اليوم. في عوض اللي يحمل الإسلام في القلب وفي العقل وفي الوعي بالحياة وبالإنسان وبالكائنات الحية وحتى بالجماد، تراه يتعامل مع الإسلام كيف ما يتعامل مع قطعة من اللباس، مرة يرضى عليها ويلبسها، مرة يتخلى عليها، مرة يتساءل آش بيها هكة؟ آش بيها موش كيف متاع لخرين؟ بالتالي آش نية المنهجية اللي تسمح للمسلم بش يحمل الإسلام في القلب وفي العقل وفي الوعي؟المنهجية تتمثل في حاجتين: أولا في كَون المسلم يفهم اللي كل شيء في الحياة مْنَظم حتى ولو بان موش منظم. كل شي عندو هيكل، نظام، نَسَق، بناء، بناية، "دِسبوزيتيف": الجسم نظام؛ الطبيعة نظام؛ الأرض نظام؛ البحر نظام؛ العقل نظام؛ القلب نظام؛ البيت نظام؛ المدرسة نظام؛ المستشفى نظام؛ العزوبية نظام؛ الزواج نظام؛ الطلاق نظام؛ الحُكومة نظام؛ الدولة نظام.ثانيا، تتمثل المنهجية في كَون المسلم يفهِم اللي مُشكلتو أنو ما يحاولش يدرك شكل وماهية كل واحد من هالأنظمة والبنايات والأنساق وما يحاولش يفهم زادة العلاقات اللي تربط عناصر كل نظام ببعَضها، ولا القوة القاهرة اللي تربط الأنظمة ببعضها، ولا مكانة الإنسان في كل واحد من الأنظمة (الاستخلاف) ولا إمكانية تَأثّرو بالنظام وتأثيرو فيه من خلال النظام الأكبر، النظام الرباني متاع تسيير الكون والعباد واللي جاتنا في صورة جميلة إسمها الإسلام، صورة محمولة في القلب وفي العقل وفي الوعي، موش صورة ملبوسة وإلا محمولة فُوق الظهَر.في عوض هذا، ترى المسلم إما أنو ما يحاولش يِفهم النظام الرباني لأنو ما يحاولش فهم الأنظمة من خلالو، و إما أنو يحاول فرض نظام باسم الإسلام من غير فَهم ومن غير ميزان ومن غير تدبّروحساب، أي أنو يُفرض اللاّنظام.النخبة المثقفة متاعنا بالشقِّين الإثنين متاعها، النخبة الدينية المحافظة والنخبة الحداثية، ما يفرّقوش بين "الدين" كمنهاج مقدّس جاي من عند الله ومحفوظ في المصحف الكريم، وبين "المعرفة بالدين"* (وهي نسبية ومتغَيرة، و ما يفرّقوش زادة بين الدين و "ممارسة الدين"( بكلام آخر"التجربة الدينية " أو "التديّن")، وهي نتيجة لـ"المعرفة بالدين".وبالتالي هالنُّخبتين الإثنين ماهُمش واعين اللي "معرفة الدين" و"ممارسة الدين" قابلين للنقد وللتصحيح على خاطر هومة يبرزو في "المتحرك" من الدين بينما يبقى "الثابت" منو هُو اللي ما يقبلش النقد والتصحيح.و نتيجة هالخلط أنك تشوف النخبة المحافظة ما تسمحش للمفكر بش يحاول يُنقد و يصَحح "المتحرك"، ظنا منها اللي هالعمل إنما هو مُحاوَلة لتصحيح "الثابت" يعني الأحكام الربانية، بعيد الشر. ما عندي ما نقُلهم كان "فيقو يرحمكم الله".كانِك على النخبة الحداثية، حَدّث ولا حرَج. ماشي في بالهُم اللي الحرية هي في تَرك كُل هالأمور هاذي. في الحقيقة رأيهم هذا مبني عالجهل بدقائق الأمور أكثر منو على فَهم دقيق لمعنى الحرية.لا خٍدمو، لا خَلّأو من يِخدِم!!!*"المثقف الديني" (بالانڨليز Religious Intellectual، هكة يسَمي الصفة متاعو) عبد الكريم صروش، اللي عندو نظرية بخصوص العلاقة دين/معرفة بالدين، وهي مُرتبطة زادة بفِكرتو متاع "القبض والبسط" (في الشريعة).كيف ما الكَرهبة لازِمها ايسونس وإلا مازوط بش تتحرّك وتتجوّل، وكيف ما بدَن بنادِم لازمو ماكلة وماء بش ياقف على ساقيه ويتحرك ويتنَقل ويتقدّم في السير متاعو، كيف ما العقل متاع الفرد والعقل متاع المجتمع لازمهم فكرة مُلهمة، يعني رغبة أو الإيمان بهدف بش ينجّم يفَكر مليح ويحقق مُبتغاه ويكون سعيد.العالم العربي عاش في أنظمة متاع حُكم مختلفة منذ قرون، منها الملوكية والجمهورية لكن بِخْلاف دولة الإسلام لُوّلانية اللي كانت فيها فكرة ملهمة اللي هي نشْر الإسلام بواسطة الفتوحات واللي ساهمت بقدر كبير في تطوير المعارف و العلوم وفي التقدم، بِخلاف هذا، وبِخلاف إلى حدٍّ ما فكرة التحرر من الاستعمار وبناء الدولة الحديثة، ما عِشناش بش نشوفو فكرة مُلهمة بالمِنجَدّ، يعني فكرة بمثابة الحُلم تخلينا كبار وصغار، أولاد وبنات، حاكم ومحكوم، لا نُرقدو ولا يجينا النوم حتى لين نحققوها.ممكن شوية القضية الفلسطينية كانت بالنسبة لجيل الاستقلال واللي بَعدو تشكّل فكرة مُلهمة لكن دارُو بيها وتِلهاو بيها "ولاد الحلال"من كبار قادة الرأي في العالم وعَوّمو القضية وِنشالله ما يدفنوهاش وهي حية. فبحيث ماتت كل الأفكار اللي كانت تنجّم تكون مُلهمة ونابعة من عندنا. آش بقى؟ الثورة التونسية؟ "هاذايَ ملف كبيييير وخطيييير و مُتشعب"، كيف ما قال لاخُر*.تجي تشوف الرسمي، الأفكار المُلهمة متاعنا كُلها تقريب كانت مستوردة: فكرة الخلافة كانت من عند الغرب؛ ثم فكرة القومية جات من تالَى الانقليز تحت الكنترول متاعهم؛ ثم الاتجاه الإسلامي جا من مصانع الرأي متاع فرانسا وانقلتِيرا ؛ و حتى فكرة بناء وتشييد الدولة الحديثة كانت فكرة مْسيطرين عليها جهات من القوى الاستعمارية؛ آما توة الديمقراطية، راهي هي بِيدها فكرة مُستَوردة، خذيناها مضروبة، قبِلناها بالمُقايضة أي بقانون "خوذ وهات"، خوذ حرية الكلام و التشَبريش والتفييس والتفليم و العَرك، تي خوذ اللي تحِب و خَلّيلهُم الفلوس وكل ما يتحسِب بالفلوس.يا ليتها كانت ديمقراطية بلاش طعم وبلاش لون وبلاش ريحة وبلاش روح. كانت ديمقراطية عاملة الريحة ومَريوحة**، غريبة علينا، عبارة على سلعة كيف ما لحمة علوش الخارج كي نقارنوها بعَلّوشنا، ياكِلها الواحد بش يقول هاني معاكم لكنو، من داخل من داخل، ماذابيه يتطَعِّم و يتبنِّن علوش بلادو.*حسن بن عثمان في جنريك برنامج في إذاعة خاصة.**المَريوح هو شخص من نوع الدرويش، هاو عطى الكلام، هاو سيِّب هبالو...(يتبع)