الجزائر: الرئيس تبون يجري تعديل وزاري


Publié le Jeudi 08 Septembre 2022 - 20:16 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الخميس، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديل وزاري لحقائب وزارية بالحكومة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سمير عقون.


وتضمن التعديل تعيين ابراهيم مراد وزيرا للداخلية، وكمال بلجود وزيرا للنقل، وكمال بداري وزيرا للتعليم العالي، وعبد الحق سايحي وزيرا للصحة، لاستدعاء الوزير السابق للصحة عبد الرحمان بن بوزيد إلى مهام أخرى.

وابقى التعديل على وزراء الخارجية، والعدل، والمالية، والطاقة والمناجم، والصناعة، والتجارة، والاتصال، والسياحة، والعمل، والفلاحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني، والسكن.


وشمل التعديل تعيين منجي عبد الله في منصب أمين عام لرئاسة الجمهورية، بعد أن كان يشغل منصب وزير النقل.

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