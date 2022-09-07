داعية سعودي يثير ضجة كبيرة بعد حديثه عن العورة وعدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال

وكالات - ضجة كبيرة أثارها حديث الداعية الإسلامي، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عن العورة وعدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حديث الداعية الغامدي في المقابلة التي أجراها على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "حديث الفخذ عورة، هذا حديث ضعيف علله أبوحاتم وابن القطام باضطراب فالحديث مضطرب فيه زرعة وكلاهما مجهول".وأضاف الغامدي: "العورة للرجال والنساء هي العورة المغلظة هي القبل والدبر فقط أما ما سوى ذلك بالنسبة للرجل فهو متعلق بالعرف، ما الذي تستسيغه الناس كمروءة وكذا فقط..والمرأة هناك العورة المغلظة وهناك ما يجب عليها أن تستره لقول الله تعالى "ولا يبدين زينتهن"، فإذن المرأة هناك شيء يسمى واجب الستر ولا يعني أنه عورة".و في المقابلة ذاتها، قال الغامدي تعليقا على صيام 6 أيام من شهر شوال بالتقويم الهجري: "لم يثبت هو (الحديث) رواه أبوسعيد الخدري وروي عنه مرفوعا وموقوفا ومعلولا بالوقف ولم يثبت عن النبي محمد أنه صام الست من شوال ولا عن أصحابه، كعمل لم ينقل عنهم".