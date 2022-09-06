بايدن يرفض تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 06:17 قراءة: 0 د, 21 ث
      
ظˆظƒط§ظ„ط§طھ - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يجب تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".


وقال ردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، قال بايدن "لا".

وتضغط أوكرانيا وبعض المشرعين الأمريكيين لاعتماد تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب".


وحذرت الخارجية الروسية في وقت سابق أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252514



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 | 9 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:11 18:43 15:54 12:25 05:54 04:25
Babnet
27°
 Babnet37° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2840°-2934°-2733°-25
  • Avoirs en devises
    24173,9

  • (5 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21229 DT        1$ =3,21557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 sept)   1102,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   